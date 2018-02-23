Экс-кандидат в губернаторы Свердловской области подал в суд на депутата Госдумы

Как пояснил второй участник судебных разбирательств, Парфёнов хочет в свою пользу компенсировать траты на судебный процесс, который был открыт во время предвыборной кампании 2017 года. В прошлом году Ионин подал в суд на Парфёнова, требуя снять его кандидатуру в выборах за нарушение авторских прав.