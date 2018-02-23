Экс-кандидат в губернаторы Свердловской области подал в суд на депутата Госдумы
23 февраля, 10:20Политика
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Экс-кандидат в губернаторы Свердловской области Алексей Парфёнов, представляющий партию КПРФ, пытается отсудить четверть миллиона у другого бывшего кандидата на должность главы региона - депутата Дмитрия Ионина.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пояснил второй участник судебных разбирательств, Парфёнов хочет в свою пользу компенсировать траты на судебный процесс, который был открыт во время предвыборной кампании 2017 года. В прошлом году Ионин подал в суд на Парфёнова, требуя снять его кандидатуру в выборах за нарушение авторских прав.
Дело в том, что, по версии истца, в ролике, вышедшем на областной телеканал, коммунист неверно указал автора стихотворения «Клеветники России». В титрах указан Александр Пушкин, хотя это произведение Владимира Верова. Тогда суд не снял Парфёнова с выборов, поскольку защита предоставила договор об использовании стихотворения с его правообладателем.
Судебное заседание, по словам Ионина, состоится в конце марта, передает «Znak.com».
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