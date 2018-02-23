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Новости Нижнего Тагила

Беркутов, Малых и Гореленко пропустили больше всех заседаний гордумы Нижнего Тагила

23 февраля 2018, 17:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,политика,депутат,гордума,пропуск,заседание,Малых,Никита Беркутов,Гореленко
Депутаты нижнетагильской гордумы Вячеслав Малых, Никита Беркутов и Роман Гореленко в 2017 году пропустили по 2 заседания из 7.

На сайте гордумы Нижнего Тагила был опубликован список посещаемости заседаний депутатами 7-го созыва в 2017 году. Сейчас в гордуме 28 народных избранников, которые заняли свои места в сентябре 2017 года. За 4 месяца они 7 раз собрались на заседаниях.

Согласно документу, половина избранников не пропустила ни одной встречи. Еще 11 депутатов пропустили по одному заседанию из-за командировок, рабочих встреч или отпусков.

При этом меньше всего встреч посетили депутаты Вячеслав Малых (11-й округ), Никита Беркутов (6-й округ) и Роман Гореленко (2-й округ). У каждого из них по 2 пропуска.

 

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