Ройзман посоветовал екатеринбургскому спортсмену Шипулину тренировать детей

Евгений Ройзман, выступая в Тюмени на форуме «Свободные люди», прокомментировал заявление Шипулина об участии в довыборах.

Экс-спикер екатеринбургской гордумы согласился с мнением олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова о том, что спортсмену после завершения карьеры нужно пропагандировать здоровый образ жизни и тренировать подрастающее поколение, а не идти в депутаты, информирует URA.RU.