Ройзман посоветовал екатеринбургскому спортсмену Шипулину тренировать детей
Сегодня, 18:26ПолитикаФото: страница в инстаграм Евгения Ройзмана/evgeniyroizman
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Евгений Ройзман посоветовал Шипулину, заявившему об участии в довыборах в Госдуму по Серовскому округу, тренировать детей.
Евгений Ройзман, выступая в Тюмени на форуме «Свободные люди», прокомментировал заявление Шипулина об участии в довыборах.
Экс-спикер екатеринбургской гордумы согласился с мнением олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова о том, что спортсмену после завершения карьеры нужно пропагандировать здоровый образ жизни и тренировать подрастающее поколение, а не идти в депутаты, информирует URA.RU.
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