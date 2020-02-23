Куратор судов и следствия ФСБ Леонид Коржинек подал в отставку
Сегодня, 11:53ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Леонид Коржинек, контролирующий работу в Генеральной прокуратуре работу судов и следствия ФСБ, подал в отставку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
По словам источника, Коржинек подал рапорт о выходе на пенсию в связи с выслугой лет. Генеральный прокурор Игорь Краснов подписал документ и внес на имя президента соответствующее представление. При этом его одобрили в администрации Владимира Путина.
Предполагается, что заявление будет рассмотрено Советом Федерации на следующей неделе.
Леониду Коржинеку 63 года. Ранее он работал в прокуратуре Иркутской области. В 2016 году он переехал в Москву и был назначен заместителем генпрокурора Юрия Чайки.
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