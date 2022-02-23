МИД Украины призвало граждан покинуть территорию России

МИД Украины призвало граждан покинуть территорию России
МИД Украины призвало граждан покинуть территорию России
Сегодня, 15:39ПолитикаФото: pixabay.com
Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам не ездить в Россию, а тем кто уже находится здесь — покинуть территорию.

Это связано с тем, что в России ожидается ограничение возможности предоставления консульской помощи гражданам Украины. Также в ведомстве отметили, что пренебрежение рекомендациями может усложнить защиту украинцев на территории РФ, пишет Интерфакс.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской республик независимыми, а совет федерации одобрил ввод войск на территорию ДНР и ЛНР. Продолжается эвакуация беженцев в Россию. Часть из них примет Свердловская область.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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