Итоги выборов в Нижнем Тагиле: дума сформирована, активисты награждены

Мэр отметила, что выборы 4 марта в Нижнем Тагиле отличались высокой степенью организации.

К избранию Президента РФ тагильчане подошли как к главному событию, с которым связаны их надежды на стабильность, развитие демократических процессов, укрепление государства. Наш город выступил объединяющим центром по созданию народного фронта в поддержку Владимира Путина, -- отметили в пресс-службе администрации.

За активное участие в работе по подготовке и проведению выборов Благодарственными письмами и сувенирами награждены руководители предприятий и организаций города, муниципальных учреждений, представители государственных служб, территориальных общественных самоуправлений, общественных организаций, избирательных комиссий. Всем участникам торжественного приема Валентина Исаева пожелала дальнейших успехов в работе, активной жизненной позиции, крепкого здоровья и благополучия.

На собрании также речь шла и о том, что сейчас уже полностью сформирован состав Нижнетагильской городской Думы. Ее председатель Александр Маслов, который также принял участие в мероприятии, поблагодарил собравшихся за проделанную работу и заверил, что вновь избранные депутаты настроены на плодотворное сотрудничество с администрацией города в решении проблем избирателей.

Фото с официального сайта города.