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Итоги выборов в Нижнем Тагиле: дума сформирована, активисты награждены
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Итоги выборов в Нижнем Тагиле: дума сформирована, активисты награждены

23 марта 2012, 16:37Политика
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