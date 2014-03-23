Министр внутренних дел назвал размер средней взятки в России
23 марта 2014, 10:10ПолитикаЕвгения
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По словам министра внутренних дел Владимира Колокольцева, средний размер взятки в России составляет 145 тысяч рублей. Об этом он заявил во время выступления на расширенной коллегии МВД РФ.
По его словам, за прошедший год количество выявленных фактов взяточничества возросло на 18 процентов, в полтора раза больше задокументировано взяток в крупном и в особо крупном размерах.
По словам Колокольцева, сейчас одной из первостепенных задач является пресечение наиболее опасных проявлений коррупции, в частности, коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами высокого уровня.
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