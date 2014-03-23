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Министр внутренних дел назвал размер средней взятки в России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Министр внутренних дел назвал размер средней взятки в России

23 марта 2014, 10:10ПолитикаЕвгения
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