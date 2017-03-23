Украинские власти не пустят Юлию Самойлову на конкурс «Евровидение-2017»
23 марта 2017, 08:10Политика
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Служба безопасности Украины не пустит в страну Юлию Самойлову, которая готовилась выступить на конкурсе «Евровидение-2017». Срок ограничения на въезд – три года, передают федеральные СМИ.
В телерадиокомпании, которая проводит конкурс, заявили, что организаторы намерены выполнять решения органов власти страны. В Москве назвали такое поведение циничным и бесчеловечным.
Изначально «Евровидение» было учреждено после Второй мировой войны с целью объединить страны через музыку.
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