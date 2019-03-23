В Нижнем Тагиле «мусорный» митинг КПРФ собрал 20% заявленной численности

Впервые за несколько лет в Нижний Тагил приехал секретарь свердловского обкома КПРФ, которая сегодня активнее других политических сил использует мусорную тему. Половину своего выступления Александр Ивачев посвятил рассказу о притеснениях коммунистов по всей стране, просил у тагильчан поддержки, чем вызвал недовольство части митингующих, которые требовали у политика быть «ближе к теме».

Я не соглашусь с вами, по моим оценкам, здесь человек 700, но и этого, действительно, недостаточно. Протест сейчас в основном на кухнях, люди выжидают, что получится у коммунистической партии, заявил TagilCity.ru Александр Ивачев.

Фото: TagilCity.ru

По мнению депутата свердловского Заксобрания, излишняя политизация мусорного протеста в Нижнем Тагиле не повлияла на снижение численности акции.

Я считаю, что отказ от политических лозунгов, от политических требований, акцент только на экономических требованиях, приводит к тому, что мы становимся беззубыми. Мы можем сколько угодно митинговать, но если не будет политической силы, которая выражает интересы людей, мы увидим на следующих выборах победу безликих одномандатников, спросить опять будет не с кого. Мы считаем, что нужно выражать четко и экономические требования, и политические. И надеемся на поддержку людей,говорит Александр Ивачев.

Фото: TagilCity.ru

На сегодняшнем митинге присутствовал и первый заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин, который держался в стороне и беседовал с местными коммунистами - организатором митинга Владимиром Желибой и депутатом гордумы Александром Петровым - о тарифе на ТКО.

Пришёл по поручению главы города Владислава Пинаева, так как он находится на открытии 69-ой городской детской выставки в ГДТЮ, а затем проводит объезд по сезонному состоянию дорог. Пришел, чтобы услышать и понять то, что беспокоит людей, по тем проблемам, которые касаются полномочий муниципалитета,прокомментировал TagilCity.ru Вячеслав Горячкин.

Несмотря на согласованную площадку в центре города и весеннюю погоду, митинг в Комсомольском сквере так и не повторил рекорд 23 февраля, когда к памятнику металлургам у Лисьей горы вышли 700 человек. Единственным ярким моментом акции на этот раз стало выступление мужчины, который представился «зеленым» и начал объяснять присутствовавшим необходимость реформы для экологии. Коммунисты отключили выступающему микрофон и удалили с трибуны.