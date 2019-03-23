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В Нижнем Тагиле «мусорный» митинг КПРФ собрал 20% заявленной численности
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле «мусорный» митинг КПРФ собрал 20% заявленной численности

Сегодня, 15:10ПолитикаФото: TagilCity.ru
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