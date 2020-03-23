«Ведомости»: голосование по поправкам в Конституцию могут перенести

Ранее день голосования был назначен на 22 апреля. Однако ЦИК и президент России Владимир Путин сообщали, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки дата может быть сдвинута.

Окончательное решение касательно переноса даты будет принято до 25 марта. Предполагается, что голосование перенесут на июнь. Однако официальных сообщений об этом не было.