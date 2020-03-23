«Ведомости»: голосование по поправкам в Конституцию могут перенести
Сегодня, 09:13ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Дату голосования по поправкам в Конституцию могут перенести на июнь из-за коронавируса, пишут «Ведомости».
Ранее день голосования был назначен на 22 апреля. Однако ЦИК и президент России Владимир Путин сообщали, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки дата может быть сдвинута.
Окончательное решение касательно переноса даты будет принято до 25 марта. Предполагается, что голосование перенесут на июнь. Однако официальных сообщений об этом не было.
Напомним, 22 апреля в Нижнем Тагиле прошел пикет против поправок в Конституцию. На мероприятие пришли чуть более десятка человек.
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