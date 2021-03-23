Экс-мэр Екатеринбурга Высокинский заменит губернатора Свердловской области Куйвашева

Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский будет исполнять обязанности губернатора Свердловской области во время отпуска Евгения Куйвашева, сообщает департамент информационной политики региона.

Глава региона уходит в плановый отпуск с 24 марта. Первый вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский назначен врио губернатора до 7 апреля. Сам Куйвашев 23 марта примет участие в совещании по вопросам национальной безопасности УрФО в Ханты-Мансийске. Проводить его будет секретарь Совбеза Николай Патрушев. Напомним, 22 декабря 2020 года мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подал в отставку, а затем стал первым вице-губернатором Свердловской области. Новым главой столицы Урала избран Алексей Орлов. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подал в отставку

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