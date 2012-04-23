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Начальник управления социальной защиты населения Свердловской области по Тагилстроевскому району проведет прием граждан
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Начальник управления социальной защиты населения Свердловской области по Тагилстроевскому району проведет прием граждан

23 апреля 2012, 16:03ПолитикаАлександра Логинова
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