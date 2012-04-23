Начальник управления социальной защиты населения Свердловской области по Тагилстроевскому району проведет прием граждан

В общественной приемной полномочного представителя ПрезидентаРоссийской Федерации в Уральском федеральном округе будет вести приемжителей города Нижний Тагил Карабатова Татьяна Александровна, начальникуправления социальной защиты населения Свердловской области поТагилстроевскому району города Нижний Тагил.