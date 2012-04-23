Начальник управления социальной защиты населения Свердловской области по Тагилстроевскому району проведет прием граждан
23 апреля 2012, 16:03ПолитикаАлександра Логинова
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Встреча с тагильчанами пройдет 26 апреля с 10.00 до 12.00.
В общественной приемной полномочного представителя ПрезидентаРоссийской Федерации в Уральском федеральном округе будет вести приемжителей города Нижний Тагил Карабатова Татьяна Александровна, начальникуправления социальной защиты населения Свердловской области поТагилстроевскому району города Нижний Тагил.
Прием будет проходить по адресу: улица Карла Маркса, 34 (учебный корпус Горно-металлургического колледжа).
Фото с сайта history.ntagil.ru
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