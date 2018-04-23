Генеральный секретарь ООН заявил о начале новой холодной войны

В интервью одному из шведских телеканалов он сказал, что времена холодной войны вернулись. В прошлый раз холодную войну вели США и СССР, однако теперь Россия и Америка не контролируют всех. Многие страны остаются очень активными.

По его мнению, положение усугубляет то, что совет безопасности ООН не может отразить баланс сил в мире на фоне своих структурных проблем, сообщает Lenta.ru.

Мы должны сделать все возможное, чтобы восстановить диалог, чтобы стороны смогли преодолеть напряженность, которая достигла на прошлой неделе своего апогея резюмировал Гутерриш.

Напомним, что 14 апреля Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН после удара по Сирии.