Генеральный секретарь ООН заявил о начале новой холодной войны

22 апреля в интервью генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о начале новой холодной войны.

В интервью одному из шведских телеканалов он сказал, что времена холодной войны вернулись. В прошлый раз холодную войну вели США и СССР, однако теперь Россия и Америка не контролируют всех. Многие страны остаются очень активными.



По его мнению, положение усугубляет то, что совет безопасности ООН не может отразить баланс сил в мире на фоне своих структурных проблем, сообщает Lenta.ru.



