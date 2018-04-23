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Новости Нижнего Тагила

Генеральный секретарь ООН заявил о начале новой холодной войны

23 апреля 2018, 13:35Добавить новость
ООН,Антониу Гутерриш,генсек,холодная война,Америка,Россия,Совет безопасности,сирия
22 апреля в интервью генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о начале новой холодной войны.

В интервью одному из шведских телеканалов он сказал, что времена холодной войны вернулись. В прошлый раз холодную войну вели США и СССР, однако теперь Россия и Америка не контролируют всех. Многие страны остаются очень активными.

По его мнению, положение усугубляет то, что совет безопасности ООН не может отразить баланс сил в мире на фоне своих структурных проблем, сообщает Lenta.ru.  

 Мы должны сделать все возможное, чтобы восстановить диалог, чтобы стороны смогли преодолеть напряженность, которая достигла на прошлой неделе своего апогея, -- резюмировал Гутерриш.


Напомним, что 14 апреля Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН после удара по Сирии.
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