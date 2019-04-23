76% не интересуются гордумой, каждый второй не знает ни одного депутата

На вопрос «Как вы оцениваете работу депутатов Нижнетагильской городской думы седьмого созыва» почти половина опрошенных (48%) не смогла ответить. 18% респондентов дали работе органа местного самоуправления отрицательную оценку и только 4% — положительную. Одинаковое количество ответов (по 15%) получили варианты «скорее хорошо» и «скорее плохо».

Назвать имена председателя Нижнетагильской городской думы Алексея Пырина и вице-спикера Игоря Базилевича смогли только 11% и 3% опрошенных соответственно.

Фото: TagilCity.ru

76% респондентов не назвали ни одной фамилии, а оставшиеся тагильчане дали неправильные ответы. Так, 5% опрошенных решили, что гордумой руководит мэр города Владислав Пинаев, а бывший глава аппарата администрации Андрей Ленда является вице-спикером (2%). По 1,5% голосов получили депутаты Заксобрания Владимир Радаев и Вячеслав Погудин — тагильчане решили, что кто-то из этих политиков может быть председателем или вице-спикером гордумы.

Имя депутата от своего одномандатного округа не знают 84% опрошенных тагильчан. Из оставшихся 16% респондентов Вадима Раудштейна назвали «своим» депутатом 20 человек, Николая Атаманкина — 10 тагильчан. Никита Беркутов, Вячеслав Малых, Андрей Обельчак и Игорь Темнов набрали по шесть голосов. Игоря Базилевича, Алексея Пырина и Руслана Юсупова знают как одномандатников по четыре опрошенных избирателя, ещё два голоса получил Константин Шведов.

Некоторые опрошенные тагильчане заявили, что представителями их одномандатного округа в городской думе является депутат Госдумы Алексей Балыбердин (8 человек), свердловский замминистра спорта и бывший спикер гордумы Александр Маслов (2 человека) и депутат Заксобрания Владимир Радаев (2 человека).

Фото: TagilCity.ru

На вопрос «Назовите фамилии других депутатов Нижнетагильской гордумы, которых вы знаете» 53% респондентов не смогли сказать ни одного имени. 17% опрошенных знают Вадима Раудштейна, 8,5% — Марию Лисину. Игоря Темнова и Игоря Булыгина назвали по 5,5% опрошенных, Андрея Обельчака и Вячеслава Малых — 3,6%, Галину Масликову, Гаджи Абдулова и Дениса Корякина — 2% опрошенных. 16 человек (3,2%) назвали депутатом Андрея Ленду.

76% респондентов не интересуются работой гордумы Нижнего Тагила, заявили они на соответствующий вопрос. 17% опрошенных сказали, что следят за работой органа местного самоуправления, еще 7% иногда читают в прессе новости про тагильских депутатов, но специально этой темой не интересуются.

Среди вопросов, которые, по мнению тагильчан, депутаты гордумы должны решать в первую очередь, лидирует качество автомобильных дорог — об этом сказали 24% опрошенных. 11% респондентов ждут от народных избранников решений проблем ЖКХ, при этом 9% респондентов отдельно отметили «мусорную реформу».

Фото: TagilCity.ru

6% участвовавших в опросе сказали, что депутаты должны заниматься благоустройством Нижнего Тагила, 5% считают приоритетными вопросы организации досуга молодёжи и детей, по 3% — проблемы экологии, здравоохранения и доходов тагильчан (пенсии и зарплаты бюджетников). 12% респондентов заявили, что у депутатов не должно быть приоритетных вопросов, а решать надо весь спектр проблем.