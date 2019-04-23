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76% не интересуются гордумой, каждый второй не знает ни одного депутата
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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76% не интересуются гордумой, каждый второй не знает ни одного депутата

Сегодня, 17:18ПолитикаФото: TagilCity.ru
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