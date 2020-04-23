Владимир Путин освободил от должности зампредседателя СК РФ Александра Сорочкина
Сегодня, 09:45ПолитикаФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Глава военного следственного управления СК РФ Александр Сорочкин был освобожден Владимиром Путиным от должности. Указ был опубликован вчера, 22 апреля, на портале правовой информации.
Отмечается, что он вступает в силу со дня опубликования.
На службу в Следственный комитет Александр Сорочкин пришел из органов государственной безопасности. С 2011 года он занял пост замглавы СК — руководителя ГВСУ.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей