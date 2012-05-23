Законопроект о штрафах за митинги прошел первое чтение - готовим миллионы, господа митингующие

За этот законопроект голосовала только фракция «Единой России», представленной в Госдуме 238 депутатами. Еще две парламентские партии - КПРФ и ЛДПР - ранее обещали голосовать против законопроекта, а «Справедливая Россия» объявила единоросам бойкот и отказалась даже от участия в обсуждении документа.

Лидер фракции справоросов Сергей Миронов 22 мая выступил на заседании Госдумы с белой ленточкой, символом движения гражданского протеста, и заявил, что его партия «не будет участвовать в этом абсурде».

Не считаете ли вы, что новая аббревиатура скоро приклеится к вашей партии? ПДНС, то есть партия душителей народной свободы обратился Миронов к единоросам.

Принятый Госдумой законопроект предполагает значительное увеличение штрафов и введение обязательных работ в качестве одного из видов наказания за нарушения при проведении массовых акций. Согласно текущей редакции документа, штрафы для обычных участников митинга вырастут с пяти тысяч до одного миллиона рублей, для организаторов - с 50 тысяч до 1,5 миллиона.

Ожидается, что ко второму чтению, которое должно состояться в самом начале июня, максимальные суммы штрафов будут снижены до 300 тысяч рублей для физических, 500 тысяч для юридических и 600 тысяч для должностных лиц. Информацию о снижении штрафов подтвердили глава фракции «Единой России» Андрей Воробьев и спикер Госдумы Сергей Нарышкин.