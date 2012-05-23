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Законопроект о штрафах за митинги прошел первое чтение - готовим миллионы, господа митингующие
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Законопроект о штрафах за митинги прошел первое чтение - готовим миллионы, господа митингующие

23 мая 2012, 09:33ПолитикаЕвгения
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