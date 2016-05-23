Очередная отставка в свердловском кабмине: вице-премьер, курирующий подготовку к мундиалю, покидает свой пост
Зампредседателя регионального правительства Валентин Грипас увольняется с должности по собственному желанию.
Уход вице-премьера из областного правительства подтвердил губернатор Евгений Куйвашев, выступив с официальным заявлением. В нем глава региона оценил вклад Валентина Грипаса в подготовку Среднего Урала к предстоящим матчам Чемпионата мира по футболу. В уральской столице они пройдут в 2018.
Недавно Свердловскую область посетила комиссия ФИФА. Как отметил Куйвашев, она высоко оценила уровень подготовки Екатеринбурга к грядущему Чемпионату. Губернатор поблагодарил куратора Валентина Грипаса за грамотную работу. Сейчас, по его словам, важно воплотить в жизнь все намеченные планы.
Напоминаем, за месяц это уже 4-е кардинальное изменение в областном кабинете министров. В начале мая на пенсию ушёл глава Минздрава Аркадий Белявский. Позже свой пост покинул министр промышленности Андрей Мисюра, который возглавил НПО автоматики. А несколько дней назад вице-мэр Екатеринбурга Владимир Тунгусов приступил к обязанностям главы администрации губернатора.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru