Очередная отставка в свердловском кабмине: вице-премьер, курирующий подготовку к мундиалю, покидает свой пост

Уход вице-премьера из областного правительства подтвердил губернатор Евгений Куйвашев, выступив с официальным заявлением. В нем глава региона оценил вклад Валентина Грипаса в подготовку Среднего Урала к предстоящим матчам Чемпионата мира по футболу. В уральской столице они пройдут в 2018.