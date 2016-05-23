В Свердловской области подведены первые итоги праймериз «Единой России»
Явка на счетные участки составила 6,4%.
Накануне в Свердловской области состоялось предварительное голосование партии «Единая Россия». В общей сложности на праймериз явилось около 217 тысяч жителей региона. При этом больше всего выборщиков зарегистрировано в Краснотурьинском округе – 11,9% населения.
«Областная газета» передает, что организаторы праймериз не ожидали такой высокой явки избирателей - многим даже пришлось стоять какое-то время в очереди. А в ряде городов не хватило бюллетеней для голосования. Помимо этого, на некоторых избирательных участках были зарегистрированы факты подвоза и подкупа выборщиков.
По сообщению секретаря Свердловского отделения партии Виктора Шептия, технически все выполнено безупречно. Ровно в 8 часов вечера все 497 счетных участков были закрыты, и, в присутствии наблюдателей, начался подсчет голосов.
Официальные итоги праймериз будут обнародованы не раньше вечера понедельника.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru