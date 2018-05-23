+19
Свердловская область
Нижний Тагил
+19
ночь: +15
утро: +13
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.59 + 0.33
EUR 72.18 - 0.06
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

62 млрд из дополнительных доходов РФ будут направлены на социальную политику

23 мая 2018, 18:35Добавить новость
деньги,политика,чиновники,Дмитрий Медведев,нефть,врачи,казна,дети-сироты,семьи,транспорт
Премьер-министр Дмитрий Медведев на первом заседании кабмина в новом составе 22 мая сообщил, что правительство Российской Федерации ставит к рассмотрению вопрос об увеличении расходной части федерального бюджета на 62 млрд рублей.

Со слов премьер-министра, дополнительные доходы, полученные в результате роста цен на энергоносители и увеличения некоторых статей ненефтегазовых доходов, будут потрачены на развитие промышленности, жилищного строительства, модернизацию транспортной инфраструктуры, поддержание здравоохранения, увеличение заработной платы врачей и медсестер, на поддержку семей и социальное обеспечение детей-сирот, сообщает РИА «Новости».

Необходимые поправки планируется внести в федеральный бюджет на 2018 год.

На сегодняшний день в документе предусмотрено увеличение доходов на 1,815 трлн рублей, из них нефтегазовых — на 1,755 трлн рублей, ненефтегазовых — на 59,8 млрд рублей, и рост расходов на 61,9 млрд рублей.

Таким образом, предвидится выполнение бюджета с профицитом в 481,8 млрд рублей, или 0,5% ВВП. Это сделает возможным выполнение всех социальных обязательств, включая пенсионные.

Сообщается, что при таком положении дел госказна РФ страны впервые за несколько лет выйдет в плюс.

 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Правила обращения с криптовалютой внесли в законпроект в России
сегодня, 16:30
1 0
Житель Екатеринбурга подал в суд на Путина и требует 100 тыс. рублей компенсации
20 мая, 09:35
8 6
Сбор подписей против «списка Тунгусова» проходит в Екатеринбурге (ФОТО)
сегодня, 12:45
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 38
Сейчас на сайте 3019 гостей и 22 пользователя
Подписаться на новости