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Новости Нижнего Тагила

Деятельность совета ветеранов Нижнего Тагила проходит проверку

23 мая 2018, 14:35Добавить новость
город,Нижний Тагил,Совет ветеранов,ветераны,документы
Работа городского совета ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров в Нижнем Тагиле проходит проверку надзорными органами. 

Специалисты изучают документацию о деятельности совета ветеранов. По имеющимся данным, рассматривается работа общественной некоммерческой организации за период с 2009 года. Запрос документов о поддержке совета ветеранов произошел 23 мая по заявлению частного лица. 

Как сообщает руководитель аппарата администрации города Андрей Ленда, в мэрии были подготовлены данные и предоставлены надзорным органам. Свою часть документации силовикам передали и в самом совете ветеранов, председателем которого является Иван Хороший.

 

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