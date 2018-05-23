Правила обращения с криптовалютой внесли в законпроект в России

22 мая во время пленарного заседания Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект, в котором предлагается ввести в Гражданский кодекс РФ такие понятия, как «цифровое право», «цифровые деньги» и другие термины из области цифровой экономики.

Так, стало известно, что под руководством спикера Вячеслава Володина группа депутатов вводит в Гражданский кодекс РФ такое понятие, как «цифровое право». В данном случае имеется в виду комплекс электронных сведений (числовой код, символ), удостоверяющих права на хозяйство, различную собственность, результаты труда, предоставление услуг и уникальные права. Обращение «цифровых прав» будет возможно только путем занесения записей в информационную систему.



Понятие «цифровые деньги» обозначает криптовалюту, которая не будет считаться легальным платёжным средством. Однако криптовалюта не является необходимой к приему при проведении всех типов платежей, но может использоваться физическими и юридическими лицами как средство платежа в условиях и случаях, установленных законом.



Напомним, что в прошлом году премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил государственную программу «Цифровая экономика Российской Федерации», где был изложен план по оснащению 97% личных хозяйств страны выходом в широкополосный интернет (100 Мбит/с), и кроме того, предусматривалось обеспечение городов с населением более 1 млн человек сетью беспроводной связи новейшего поколения (5G).



Более того, законопроект разрешает проблему узаконивания сбора и обработки обезличенной информации крупных размеров («большие данные», big data). Так, в Гражданском кодексе учреждён образец договора о предоставлении услуг по сбору информации и расширяется термин базы данных. Для удовлетворения интересов всех участников сделки договор может обязать не совершать действий, в результате которых передаваемая информация может быть доступна третьим лицам, сообщает РИА «Новости».