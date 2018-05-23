Решение об отставке мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана принято
23 мая, 14:05Политика
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Решение об отставке мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана уже принято.
Сюжеты: Екатеринбург
О принятии решения о прекращении полномочий Евгения Ройзмана как градоначальника сообщил депутат гордумы Евгений Боровик, пишет «Накануне.ру».
Оперативненько и думское предстоящее решение об отставке Евгения Ройзмана подоспело. Как говорится, труп еще не остыл, а похоронщики уже приехали написал в соцсети Боровик.
Официальное обсуждение вопроса об отставке Евгения Ройзмана запланировано городской думой Екатеринбурга на 25 мая.
Напомним, политик пожелал уйти в отставку после решения депутатов отменить прямые выборы мэра в Екатеринбурге.
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