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Новости Нижнего Тагила

Решение об отставке мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана принято

23 мая 2018, 14:05Добавить новость
Екатеринбург,гордума,Ройзман,Евгений Боровик,отставка,политика,выборы

Решение об отставке мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана уже принято.

О принятии решения о прекращении полномочий Евгения Ройзмана как градоначальника сообщил депутат гордумы Евгений Боровик, пишет «Накануне.ру».

Оперативненько и думское предстоящее решение об отставке Евгения Ройзмана подоспело. Как говорится, труп еще не остыл, а похоронщики уже приехали, -- написал в соцсети Боровик.


Официальное обсуждение вопроса об отставке Евгения Ройзмана запланировано городской думой Екатеринбурга на 25 мая.

Напомним, политик пожелал уйти в отставку после решения депутатов отменить прямые выборы мэра в Екатеринбурге.

 

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