Решение об отставке мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана принято

Решение об отставке мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана уже принято.
О принятии решения о прекращении полномочий Евгения Ройзмана как градоначальника сообщил депутат гордумы Евгений Боровик, пишет «Накануне.ру».
Оперативненько и думское предстоящее решение об отставке Евгения Ройзмана подоспело. Как говорится, труп еще не остыл, а похоронщики уже приехали, -- написал в соцсети Боровик.
Официальное обсуждение вопроса об отставке Евгения Ройзмана запланировано городской думой Екатеринбурга на 25 мая.
Напомним, политик пожелал уйти в отставку после решения депутатов отменить прямые выборы мэра в Екатеринбурге.