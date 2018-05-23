Решение об отставке мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана принято

О принятии решения о прекращении полномочий Евгения Ройзмана как градоначальника сообщил депутат гордумы Евгений Боровик, пишет «Накануне.ру».





Оперативненько и думское предстоящее решение об отставке Евгения Ройзмана подоспело. Как говорится, труп еще не остыл, а похоронщики уже приехали, -- написал в соцсети Боровик.