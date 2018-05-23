Сбор подписей против «списка Тунгусова» проходит в Екатеринбурге (ФОТО)

Люди в жилетках с символикой «Единой России» на улицах Екатеринбурга собирают подписи против «списка Тунгусова», они сообщают, что намерены обращаться в администрацию президента. Активисты спрашивают у горожан о том, слышали ли они о Тунгусове, и о том, что он «вмешивается в подготовку к выборам». При этом официальной информации, что данные люди являются представителями партии, нет.