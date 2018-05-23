Сбор подписей против «списка Тунгусова» проходит в Екатеринбурге (ФОТО)

В столице Урала проходит сбор подписей против «списка Тунгусова». Проводят его люди в одежде с символикой «Единой России».

Люди в жилетках с символикой «Единой России» на улицах Екатеринбурга собирают подписи против «списка Тунгусова», они сообщают, что намерены обращаться в администрацию президента. Активисты спрашивают у горожан о том, слышали ли они о Тунгусове, и о том, что он «вмешивается в подготовку к выборам». При этом официальной информации, что данные люди являются представителями партии, нет.





Активисты заверяют граждан, что чиновники вмешались в ход выборов и не хотят честной конкуренции.

Напомним, что в «Единой России» произошел скандал после того, как руководитель администрации губернатора области Владимир Тунгусов собрал на закрытое совещание 18 человек и гарантировал им победу на выборах.

Фото: ЕАН