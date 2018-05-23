+3
Свердловская область
Нижний Тагил
+3
день: +18
вечер: +19
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.26 - 1.27
EUR 72.24 - 1.09
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Сбор подписей против «списка Тунгусова» проходит в Екатеринбурге (ФОТО)

23 мая 2018, 12:45Добавить новость
Екатеринбург,Владимир Тунгусов,список Тунгусова,политика,Единая Россия,подписи,чиновники

В столице Урала проходит сбор подписей против «списка Тунгусова». Проводят его люди в одежде с символикой «Единой России».

Люди в жилетках с символикой «Единой России» на улицах Екатеринбурга собирают подписи против «списка Тунгусова», они сообщают, что намерены обращаться в администрацию президента. Активисты спрашивают у горожан о том, слышали ли они о Тунгусове, и о том, что он «вмешивается в подготовку к выборам». При этом официальной информации, что данные люди являются представителями партии, нет. 

Активисты заверяют граждан, что чиновники вмешались в ход выборов и не хотят честной конкуренции.

 

Напомним, что в «Единой России» произошел скандал после того, как руководитель администрации губернатора области Владимир Тунгусов собрал на закрытое совещание 18 человек и гарантировал им победу на выборах.

 

Екатеринбург,Владимир Тунгусов,список Тунгусова,политика,Единая Россия,подписи,чиновники

Фото: ЕАН

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Руководство «Единой России» официально вмешалось в скандал из-за «списка Тунгусова»
18 мая, 08:00
0 4
Скандал разразился в партии ЕР в Екатеринбурге из-за «списка Тунгусова»
17 мая, 20:50
0 0
Политики Екатеринбурга о «списке Тунгусова»: «А кто у нас «горбатый»?»
18 мая, 12:50
2 5

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 28
Сейчас на сайте 3400 гостей и 24 пользователя
Подписаться на новости