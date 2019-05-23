НАТО потребовало от России покинуть Крым

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Глава военного комитета Североатлантического альянса сэр Стюарт Пич сообщил, что НАТО продолжит требовать от России покинуть Крым, пишет Газета.ру со ссылкой на пресс-службу альянса.
Пич подчеркнул, что НАТО не признавало и не признает присоединение Крыма к России. По его словам, НАТО продолжит призывать Россию покинуть полуостров. Помимо этого, он призвал правительство России перестать оказывать поддержку ополченцам в ДНР и ЛНР.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях написал, что будет добиваться «освобождения родины крымских татар от оккупантов». Напомним, Крым и Севастополь в 2014 году проголосовали за присоединение к России.
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