НАТО потребовало от России покинуть Крым

Пич подчеркнул, что НАТО не признавало и не признает присоединение Крыма к России. По его словам, НАТО продолжит призывать Россию покинуть полуостров. Помимо этого, он призвал правительство России перестать оказывать поддержку ополченцам в ДНР и ЛНР.