В Екатеринбурге олимпийская призерка Котлярова заняла место Глацких

Ольга Котлярова является олимпийским призером по легкой атлетике. С 2015 года спортсменка работала заместителем главы информационно-аналитического департамента мэрии Екатеринбурга. В октябре 2018 года Котлярова возглавила департамент. Однако в процессе реорганизации должность экс-чиновницы была сокращена.

21 мая Котлярову приняли на работу заместителем департамента молодежной политики Минобразования региона. Об этом бывшая спортсменка написала на своей странице в социальной сети.

Я очень рада, что меня пригласили в этот коллектив. Не без волнения приступаю к работе. Как только организационно погружусь в процессы, буду готова к диалогу со всеми заинтересованными в развитии молодежной политики людьми и организациями, написала экс-чиновница.