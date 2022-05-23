Машину председателя ТСЖ залили монтажной пеной в Екатеринбурге

В Екатеринбурге председатель ТСЖ обратился в полицию после того, как неизвестные залили его машину монтажной пеной, сообщает портал E1. Автолюбитель уверен – это сделали хулиганы, которые недовольны его работой.
По словам пострадавшего, незадолго до инцидента он сделал замечание жильцам одного из домов. Те закрыли доступ к лифту глухой дверью. И из-за этого пожилая жительница этажа вынуждена спускаться и подниматься по лестнице. Доводы председателя местные жители не восприняли, и тогда мужчина пообещал решить вопрос официально.