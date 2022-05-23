Машину председателя ТСЖ залили монтажной пеной в Екатеринбурге

Машину председателя ТСЖ залили монтажной пеной в Екатеринбурге
Машину председателя ТСЖ залили монтажной пеной в Екатеринбурге
Сегодня, 15:20ПолитикаФото: E1.RU
В Екатеринбурге председателю ТСЖ хулиганы залили машину монтажной пеной.

В Екатеринбурге председатель ТСЖ обратился в полицию после того, как неизвестные залили его машину монтажной пеной, сообщает портал E1. Автолюбитель уверен – это сделали хулиганы, которые недовольны его работой.

По словам пострадавшего, незадолго до инцидента он сделал замечание жильцам одного из домов. Те закрыли доступ к лифту глухой дверью. И из-за этого пожилая жительница этажа вынуждена спускаться и подниматься по лестнице. Доводы председателя местные жители не восприняли, и тогда мужчина пообещал решить вопрос официально.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
происшествиепредседатель тсжЕкатеринбург#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы