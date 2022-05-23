Политологи оценили темпы развития Свердловской области

Был разговор о том, что Екатеринбург и Свердловская область готовились к проведению Универсиады — к сожалению, проведение этого спортивного события поставлено под вопрос. Но то, что подготовка проведена чрезвычайно качественно, что никаких сомнений в том, что объекты будут вовремя построены, нет,сказал Аркадий Чернецкий.