Политологи оценили темпы развития Свердловской области

Политологи дали свою оценку развитию промышленности, спортивной инфраструктуры, строительства жилья и ряду других показателей в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин дал добро губернатору региона Евгению Куйвашеву на продолжение работы в качестве главы региона.
По словам члена Совета Федерации от Свердловской области Аркадия Чернецкого, Куйвашев наработал тот 10-летний опыт, который дал ему возможность отлично погрузиться во многие проблемы.
Был разговор о том, что Екатеринбург и Свердловская область готовились к проведению Универсиады — к сожалению, проведение этого спортивного события поставлено под вопрос. Но то, что подготовка проведена чрезвычайно качественно, что никаких сомнений в том, что объекты будут вовремя построены, нет,сказал Аркадий Чернецкий.
Также он отметил состояние промышленности в регионе. По его словам, уже несколько лет подряд итоги выполнения производственных заданий в промышленности превышают 100% показатель.
Также специалист отметил, что регион по показателям строительства жилья достиг исторического максимума. Он напомнил, что уже почти 12 лет строится более миллиона квадратных метров жилья.
По словам другого эксперта, первого вице-президента СОСПП Александра Породнова, между СОСПП и губернатором Евгением Куйвашевым за долгие годы сложились доверительные отношения.
Он сказал, что уже много лет Евгений Владимирович является гарантом стабильного партнерства между Правительством области и профсоюзными объединениями. Также он убежден, что конструктивное взаимодействие по большому кругу вопросов между властью и бизнесом в регионе продолжится. А по мнению гендиректора группы «Синара» Михаила Ходоровского, регион динамично развивается. Большое внимание уделяется инвестиционной привлекательности региона, развитию ключевых отраслей экономики.
За эти годы удалось сделать многое из того, что обеспечило укрепление инвестиционного потенциала территории. Это и чемпионат мира по футболу, и Глобальный саммит производства и индустриализации, и ежегодный форум Иннопром,сказал Ходорковский.