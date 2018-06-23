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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанин Андрей Ярин переназначен на должность руководителя УВП президента России

23 июня 2018, 13:30Добавить новость
Нижний Тагил,политика,Путин,Андрей Ярин,глава УВП президента Росси,госслужащие,указ,назначение

22 июня президент России Владимир Путин подписал указ о переназначении Андрея Ярина на должность руководителя управления президента России по внутренней политике.

Ранее в СМИ появилась информация, что на пост руководителя УВП президента России будет назначен заместитель начальника управления Кремля по внутренней политике Александр Харичев.

Согласно слухам, Андрею Ярину предназначался пост полпреда президента в ЦФО. Однако 22 июня Владимир Путин подписал указ о переназначении Андрея Ярина на должность руководителя УВП президента России, сообщает URA.RU.

Андрей Ярин родился в Нижнем Тагиле Свердловской области, с 2001 года начал карьеру госслужащего. Работал во Владимирской, Рязанской областях, в Кабардино-Балкарии и Чечне. С 2016 года занимает пост главы УВП президента России.

Напомним, что в январе 2018 года Андрей Ярин был назначен руководителем аппарата предвыборного штаба Владимира Путина.

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