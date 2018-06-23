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Новости Нижнего Тагила

Владимир Жириновский может возглавить список ЛДПР на выборах в думу Екатеринбурга

23 июня 2018, 18:45Добавить новость
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Владимир Жириновский может возглавить список партии ЛДПР на выборах в екатеринбургскую городскую думу.

Кроме Жириновского в списке партии на втором месте может значиться депутат гордумы Григорий Вихарев, на третьем - представитель местного отделения Антон Гусев.

Выборы в думу пройдут 9 сентября. Избранные депутаты выберут нового мэра Екатеринбурга.

По традиции Жириновский возглавляет списки партии на различных выборах, выступая в качестве «паровоза», то есть после выборов он отказывается от мандата, пишет Znak.

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