Евгений Куйвашев подписал указ о доплатах медикам частных клиник за работу с COVID-19
Сегодня, 11:12ПолитикаФото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал новый указ, предполагающий дополнительные выплаты медикам частных медучреждений за работу с коронавирусом. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Сюжеты: Коронавирус
Согласно новому указу, дополнительные выплаты будут производиться ежемесячно, начисления пересчитают с 1 апреля нынешнего года.
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Получателями субсидий на дополнительные выплаты станут ООО «Медицинское объединение «Новая больница», ООО «Ситидок-Урал», ООО «Первая детская поликлиника», частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Екатеринбург», ООО «Европейский медицинский центр УГМК-Здоровье» и ООО «Инвитро-Урал».
Они должны будут установить перечень должностей, имеющих право на доплаты. На выплаты будет начислен районный коэффициент 15%.
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