Определен состав комиссии по выбору главы Тавдинского городского округа

Определен состав комиссии по выбору главы Тавдинского городского округа
Определен состав комиссии по выбору главы Тавдинского городского округа
Сегодня, 14:52ПолитикаФото: adm-tavda.ru
В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост мэра Тавдинского городского округа своих представителей назначил Евгений Куйвашев. На официальном интернет-портале правовых актов региона об этом опубликован указ.

Согласно указа губернатора Свердловской области в отборе кандидатов на пост главы мэра Тавдинского городского округа будут принимать участие четыре представителя областной администрации. В состав комиссии также войдут депутаты местной думы.

Среди участников областной комиссии замдиректора департамента по местному самоуправлению Наталья Соколова, замдиректора департамента госслужбы Татьяна Данилова, управляющий администрацией Восточного управленческого округа Николай Клевец, первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Вадим Дубичев.

По решению тавдинских депутатов первый этап конкурса по отбору кандидатов предполагается провести 2 августа. Второй этап конкурса намечен на 5 августа. По итогам конкурса местная городская дума утвердит отобранного кандидата на пост главы мэра Тавдинского городского округа.

Напомним, в связи с утратой доверия региональная прокуратура направила представление с требованием уволить мэра Тавды Виктора Лачимова на адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

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