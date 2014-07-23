Россия передала ЕС данные Минобороны РФ о катастрофе Boeing на Украине

Во вторник мы их передали, как только получили в письменном виде на русском и английском языках. Направили всем заинтересованным лицам сказал Чижов российским журналистам в Брюсселе.

Boeing 777 малайзийских авиалиний, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля в Донецкой области. На борту лайнера находились 298 человек, среди которых 85 детей и 15 членов экипажа. Все они погибли. Киевские власти обвинили в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые могли бы сбить самолет на такой высоте.

Российские военные на брифинге 21 июля обнародовали данные объективного контроля обстановки, которая складывалась на территории Донецкой области Украины перед крушением Boeing. Эти сведения вызывают много вопросов к Киеву: здесь и повышенная активность украинских РЛС в день трагедии, и обосновавшийся рядом с территорией ополченцев зенитно-ракетный комплекс «Бук», и военный самолет, зачем-то приблизившийся к лайнеру совсем незадолго до катастрофы.

По словам Чижова, со стороны ЕС после передачи данных «пока никакой реакции нет».

Она последовала только со стороны США, и была вполне предсказуемой – они подвергли российские данные сомнению. Это, конечно, их право. Но, если они сомневаются, они должны были бы предъявить свои доказательства, чего они до сих пор не сделали. Добавлю, что никогда в таких ситуациях американцы не предъявляют фактических доказательств, ссылаясь, что это разведывательная информация, что она может скомпрометировать их источники и т.д. подчеркнул Чижов.

Он напомнил, что США уже находились в центре похожего скандала, когда в 1988 году американский крейсер «Винченнес» (Vincennes) сбил управляемой ракетой иранский авиалайнер, приняв его за военный самолет. Чижов привел слова бывшего тогда президентом США Джорджа Буша-старшего, который заявил: «Я никогда не буду извиняться за Соединенные Штаты, какими бы ни были факты».

Россия искренне надеется, что расследование трагедии с малайзийским Boeing на Украине будет «действительно беспристрастным, независимым и международным, как это прописано в резолюции СБ ООН», сообщил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

У меня вызывают удивления высказывания отдельных европейских представителей. Попытки заранее предвосхитить итог расследования можно расценивать только как давление на следствие. Подогнать его под заранее озвученный результат. Надеюсь, что этого не произойдет сказал Чижов журналистам в Брюсселе.

Он предостерег европейских политиков от выводов по поводу причин и обстоятельств катастрофы, не дожидаясь результатов расследования.