Депутат Первоуральска может потерять мандат из-за недостоверных сведений

Специалисты прокуратуры выяснили, что в декларации Чертищева указаны данные недействительного паспорта. Кроме того, не указана квартира, которая находится в собственности его детей.

Известно, что Вадим Чертищев является самым богатым депутатом Первоуральска. В 2017 году он задекларировал доход в 41,5 млн рублей, четыре квартиры, жилой дом и пять земельных участков. Депутат руководит ООО «Уральская трубопромышленная компания».

Мы в курсе, что недоброжелатели пытаются лишить одного из наших лучших депутатов — Вадима Чертищева — полномочий, используя прокуратуру. Надеемся, у них ничего не получится и Вадим Геннадьевич продолжит защищать интересы первоуральцев в думе,заявили в пресс-службе свердловского отделения «Справедливой России».