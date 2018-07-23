Врио Магаданской области Сергей Носов попал в президентский кадровый резерв

Бывший тагильский мэр пополнил список второго набора программы наряду с главой ЯНАО и Амурской области Дмитрием Артюховым и Василием Орловым.

Вскоре участники команды смогут поучаствовать в командообразующих мероприятиях на Гребном канале в Москве. Там же пройдет показательное шоу с лошадьми, упражнения по гребле на тренажерах и гонки на лодках.

На курсах «резервисты» будут улучшать навыки общения с населением, умения участия в переговорах, умения слушать и правильно доносить мысли.

Помимо соревнований уделяется особое внимание развитию эмоционального интеллекта, коммуникативным навыкам, лидерским качествам. Это все те составляющие, которые, собственно, влияют на восприятие окружающими того или иного человека,рассказал курирующий программу проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.