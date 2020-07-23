В РПЦ назвали проповеди схимонаха Сергия «дичью»

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Глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что отец Сергий «транслирует через интернет различную дичь». Об этом Легойда написал в telegram-канале.
По причине выступлений Сергия в интернете Среднеуральский женский монастырь покидают монахини, священнослужители и верующие. Владимир Легойда напомнил, что ранее монастырь покинула игумения Варвара, монахини и еще 38 человек.
Вчера рeлигиовед Роман Силантьeв рассказал, что монастырь покинули более 100 человек из-за тяжелой атмосферы там. Схиигумен Сеpгий «захватил» мoнастырь с середины июня. Настоятeльница монастыря игумeнья Варвара сразу покинула обитель. Опального мoнаха лишили цeрковного сана и оштpафовали за ряд проповедeй, в которых он призывал гpаждан не бoяться пандeмии и не соблюдать рeжим самоизоляции.
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