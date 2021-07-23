С бывшего советника свердловского вице-губернатора сняты обвинения во взяточничестве

Экс-советнику изначально было предъявлено три обвинения: получение крупной взятки, злоупотребление должностными полномочиями и незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Рассмотрев все доказательства по делам, суд пришел к выводу, что первые две статьи чиновнику инкриминировали незаконно. Поэтому Русакова признали виновным только в незаконной предпринимательской деятельности.
По версии следствия, с 2014 по 2018 года, будучи замглавой Лесного, обвиняемый помог предпринимателю заключить договор на поставку овощей в образовательные учреждения на 84 миллиона рублей. За это он получил от своего партнера 5,9 миллиона рублей. Данные денежные средства следствие сочло взяткой.
Однако суд с этим не согласился и посчитал деньги как прибыль от предпринимательской деятельности. Приговором суда стало наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Также ему запрещено три года занимать государственные и муниципальные должности.
Однако срок давности привлечения к ответственности по данной статье истек и экс-советник был освобожден от наказания. Об этом сообщается в паблике во ВКонтакте «Это Лесной, детка!».
Напомним, что экс-гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов подал апелляцию на приговор, настаивая на своей невиновности. Также апелляция на приговор поступила и из прокуратуры, которая будет добиваться ужесточения наказания.