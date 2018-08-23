29-летний педагог заявился в качестве кандидата на пост мэра Нижнего Тагила

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21 августа в конкурсную комиссию городской думы по выборам мэра Нижнего Тагила подал заявление 29-летний преподаватель гимназии №18 Данил Кукутин.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: ИА «Все новости»
21 августа в первой половине дня в конкурсную комиссию гордумы по выборам главы Нижнего Тагила поступило заявление от еще одного соискателя - 29-летнего педагога из гимназии №18 - Данила Кукутина. Однако он принес не полный комплект документов.
Молодой педагог окончил НТГСПА в 2013 году. С 2014 года Данил Кукутин преподает в гимназии №18 ОБЖ, экономику и правовые дисциплины. С 2018 года кандидат на пост мэра Нижнего Тагила является депутатом Молодежного парламента Свердловской области.
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В настоящий момент на должность главы Нижнего Тагила зарегистрировали заявления Илья Коровин, Владислав Пинаев, Юрий Черных и Данил Кукутин.
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