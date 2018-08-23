Третий выпуск запрещенной избиркомом газеты с агитацией вышел в Екатеринбурге

О том, что вышел очередной выпуск газеты сообщил на своей странице в соцсети глава обкома партии КПРФ, также он приложил в посту фотографии. Третий выпуск посвящен Анастасией Немец.

Как сообщили в горизбиркоме, у данного издания нет аккредитации, поэтому оно не имеет права размещать на своих страницах агитационные материалы.