Третий выпуск запрещенной избиркомом газеты с агитацией вышел в Екатеринбурге
Сегодня, 08:30Политика
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В Екатеринбурге вышел третий выпуск газеты «Уральский задел», который запретил горизбирком.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Коммерсант»
О том, что вышел очередной выпуск газеты сообщил на своей странице в соцсети глава обкома партии КПРФ, также он приложил в посту фотографии. Третий выпуск посвящен Анастасией Немец.
Как сообщили в горизбиркоме, у данного издания нет аккредитации, поэтому оно не имеет права размещать на своих страницах агитационные материалы.
КПРФ планирует подать жалобу на «Единую Россию» в думу Екатеринбурга, чтобы добиться снятия последней с выборов.
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