Валерий Суров отчитал тагильских чиновников за ранний уход с работы

Суров подчеркнул, что пока глава города Владислав Пинаев находится в Крыму по рабочим вопросам, некоторые работники мэрии позволяют себе нарушать трудовой распорядок.

С утра парковка забита на въезде. Два дня подряд возвращаюсь в мэрию полпятого, половина парковки уже пустая,заявил вице-мэр.

Суров поручил руководителю кадрового отдела мэрии Юрию Сергушеву установить, чьи машины уезжают раньше времени.