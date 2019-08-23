Валерий Суров отчитал тагильских чиновников за ранний уход с работы
Сегодня, 12:49ПолитикаФото: Тагил-ТВ
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Вице-мэр по социальной политике Валерий Суров сегодня на аппаратном совещании сообщил, что в администрации города проведут проверку с целью выявления чиновников, которые раньше положенного уходят с работы, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Суров подчеркнул, что пока глава города Владислав Пинаев находится в Крыму по рабочим вопросам, некоторые работники мэрии позволяют себе нарушать трудовой распорядок.
С утра парковка забита на въезде. Два дня подряд возвращаюсь в мэрию полпятого, половина парковки уже пустая,заявил вице-мэр.
Суров поручил руководителю кадрового отдела мэрии Юрию Сергушеву установить, чьи машины уезжают раньше времени.
Напомним, в мае Пинаев отчитал чиновников за плохую организацию деловых мероприятий в горадминистрации, а ранее работникам мэрии досталось за несоответствующий требованиям дресс-код.
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