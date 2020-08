Лечащегося в немецкой клинике Алексея Навального охраняет полиция

Оппозиционера Алексея Навального доставили в Германию на лечение, ему присвоен неформальный статус «гостя канцлера», охраной занимается полиция, пишет немецкое издание ZDF.

После перелета из Омска в Берлин Алексей Навальный был доставлен в клинику «Шарите» в критическом состоянии. В издании считают, что классификация российского политика как «гостя канцлера» не является политическим решением, скорее бюрократическим, так как формально такой статус позволяет властям Германии обеспечить наилучшую защиту правоохранительных органов. Власти Германии считают Навального важной фигурой в политике России, поэтому крайне обеспокоены его безопасным нахождением на территории страны. На текущий момент врачи осматривают Алексея, точных прогнозов не дают. Хорошо, что больной может получить лечение у врачей, которые пользуются доверием семьи, выразил свое мнение президент Германии Штайнмайер. Ранее Навальный был доставлен в Омскую больницу. Он летел на самолёте из Томска в Москву, где ему стало плохо. В результате самолёт совершил экстренную посадку. После госпитализации политик впал в кому. «Состояние тяжелое»: госпитализированный в Омске Алексей Навальный находится в коме

