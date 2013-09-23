Владимир Путин задумался о четвертом президентском сроке

Об этом он заявил в ходе встречи с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай».

Во время беседы участников международного мероприятия глава государства Владимир Путин поинтересовался у экс-премьер-министра Франции Франсуа Фийона, планирует ли он баллотироваться в президенты.

На это политик из Франции, подчеркнул, что не готов ответить, пока президент России сам не даст ответ на такой же вопрос.

Я не исключаю заявил Владимир Путин.

В то же время один из участников неформальной встречи с главой государства на полях Валдайского форума сообщил корреспонденту РИА «Новости», что Владимир Путин назвал преждевременными такие рассуждения.