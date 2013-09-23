Владимир Путин задумался о четвертом президентском сроке
23 сентября 2013, 09:00ПолитикаЕвгения
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Президент РФ Владимир Путин не исключил участия в выборах главы государства в России в 2018 году.
Об этом он заявил в ходе встречи с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай».
Во время беседы участников международного мероприятия глава государства Владимир Путин поинтересовался у экс-премьер-министра Франции Франсуа Фийона, планирует ли он баллотироваться в президенты.
На это политик из Франции, подчеркнул, что не готов ответить, пока президент России сам не даст ответ на такой же вопрос.
Я не исключаю заявил Владимир Путин.
В то же время один из участников неформальной встречи с главой государства на полях Валдайского форума сообщил корреспонденту РИА «Новости», что Владимир Путин назвал преждевременными такие рассуждения.
Поживем - увидим цитировал президента источник.
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