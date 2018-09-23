Единороссы рекомендовали замгубернатора области на пост главы Екатеринбурга

На внеочередной конференции «Единой России» члены партии официально рекомендовали Александра Высокинского для избрания на пост мэра Екатеринбурга. Перед этим кандидатура замгубернатора Свердловской области была утверждена генсоветом партии и свердловским политсоветом, сообщает Znak.com.

Для меня это является большой честью, и в то же время это большая ответственность,прокомментировал своё выдвижение Александр Высокинский.