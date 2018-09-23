Единороссы рекомендовали замгубернатора области на пост главы Екатеринбурга

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Кандидатура заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского была выдвинута региональным отделением партии «Единая Россия» для избрания на пост главы Екатеринбурга. Ранее Высокинский получил поддержку от губернатора Куйвашева.
Сюжеты: Екатеринбург
На внеочередной конференции «Единой России» члены партии официально рекомендовали Александра Высокинского для избрания на пост мэра Екатеринбурга. Перед этим кандидатура замгубернатора Свердловской области была утверждена генсоветом партии и свердловским политсоветом, сообщает Znak.com.
Для меня это является большой честью, и в то же время это большая ответственность,прокомментировал своё выдвижение Александр Высокинский.
Ранее Евгений Куйвашев на встрече с избранными депутатами поддержал кандидатуру своего заместителя. Выборы главы Екатеринбурга пройдут 25 сентября на первом заседании городской думы.
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