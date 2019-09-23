Итоги недели: «господь» из гаража, ностальгия по Советам и перестановки в мэрии

В начале прошлой недели жители Нижнего Тагила обрушились с критикой на нове шоу, представленное в цирке. Мол, скучно, а главное — дорого. на защиту артистов встал директор цирка Руслан Марчевский. Но любопытно, что об этом говорят сами организаторы (программа подготовлена не Тагиле): по их словам, негатив в соцсетях спровоцирован местными пиращками, которым не достался рекламный контракт.

Директор тагильского цирка встал на защиту новой «провальной» программы

На прошлой неделе в администрации Нижнего Тагила официально представили двух новых руководителей. Про одного из них было известно заранее — это замглавы города по строительству Егор Копысов. Второй — Елена Болдырева, которая заменила в МКУ «Центр земельного права» Елену Кокшарову.

В мэрии Нижнего Тагила представлены два новых руководителя

Мэр Нижнего Тагила поручил посчитать стоимость ночного освещения на 2019–2020 годы. Сейчас освещение города ведётся по установленному графику, утвержденному постановлением. В ночное время суток с 00:30 до 05:30 свет отключается, и за семь месяцев текущего года затраты составили более 50 млн рублей. Владислав Пинаев поручил Службе заказчика сделать расчеты на 2020 год по стопроцентному освещению города.

Мэр Нижнего Тагила поручил посчитать стоимость ночного освещения на 2019–2020 годы

53-летняя жительница Нижнего Тагила Ирина Евдокимова открыла в своём частном доме музей СССР. Она долгие годы собирает предметы советской эпохи и проводит бесплатные экскурсии. На одной из них побывал журналист TagilCity.ru, которому Евдокимова объяснила, почему скучает по давно пропавшей стране.

«Я страдаю СССР». Жительница Нижнего Тагила в одиночку открыла музей советской эпохи

Конкурс на капремонт футбольного поля стадиона «Спутник» признан несостоявшимся. Как пояснили в администрации Нижнего Тагила, пакет документов единственного подрядчика был отклонён из-за несоответствия требования заказа. Кроме того, на конкурс была подана жалоба в ФАС.

Конкурс на ремонт поля на «Спутнике» за 14 миллионов рублей признан несостоявшимся

Прокуратура Ленинского района не выявила нарушений в эксплуатации энергосетей Тагильской лагуны, о которых сообщал построивший набережную «Уралстроймотаж». Напомним, в августе компания заявляла, что при строительстве проложила свои собственные энергокабели, но не получила за них оплату, и теперь планирует их изъять. Но в «УСМ» рассказали, что «Облкоммунэнерго», который поставляет энергию на набережную, параллельно с правоохранителями изучал ситуацию и пришёл другим выводам.

Прокуратура не нашла оснований в угрозах обесточить Тагильскую лагуну

С открытия в июле галереи «Народная» каждые выходные там проходят выставки и концерты молодежных групп. Репертуар музыкантов отличается полярно: от «общажного евроденса» до рэперов «новой» школы. Рассказываем, как музыкальный андеграунд Нижнего Тагила пробивается на большие сцены.