Итоги недели: «господь» из гаража, ностальгия по Советам и перестановки в мэрии
Вспоминаем главные события прошедшей недели для Нижнего Тагила.
В начале прошлой недели жители Нижнего Тагила обрушились с критикой на нове шоу, представленное в цирке. Мол, скучно, а главное — дорого. на защиту артистов встал директор цирка Руслан Марчевский. Но любопытно, что об этом говорят сами организаторы (программа подготовлена не Тагиле): по их словам, негатив в соцсетях спровоцирован местными пиращками, которым не достался рекламный контракт.
На прошлой неделе в администрации Нижнего Тагила официально представили двух новых руководителей. Про одного из них было известно заранее — это замглавы города по строительству Егор Копысов. Второй — Елена Болдырева, которая заменила в МКУ «Центр земельного права» Елену Кокшарову.
Мэр Нижнего Тагила поручил посчитать стоимость ночного освещения на 2019–2020 годы. Сейчас освещение города ведётся по установленному графику, утвержденному постановлением. В ночное время суток с 00:30 до 05:30 свет отключается, и за семь месяцев текущего года затраты составили более 50 млн рублей. Владислав Пинаев поручил Службе заказчика сделать расчеты на 2020 год по стопроцентному освещению города.
53-летняя жительница Нижнего Тагила Ирина Евдокимова открыла в своём частном доме музей СССР. Она долгие годы собирает предметы советской эпохи и проводит бесплатные экскурсии. На одной из них побывал журналист TagilCity.ru, которому Евдокимова объяснила, почему скучает по давно пропавшей стране.
Конкурс на капремонт футбольного поля стадиона «Спутник» признан несостоявшимся. Как пояснили в администрации Нижнего Тагила, пакет документов единственного подрядчика был отклонён из-за несоответствия требования заказа. Кроме того, на конкурс была подана жалоба в ФАС.
Прокуратура Ленинского района не выявила нарушений в эксплуатации энергосетей Тагильской лагуны, о которых сообщал построивший набережную «Уралстроймотаж». Напомним, в августе компания заявляла, что при строительстве проложила свои собственные энергокабели, но не получила за них оплату, и теперь планирует их изъять. Но в «УСМ» рассказали, что «Облкоммунэнерго», который поставляет энергию на набережную, параллельно с правоохранителями изучал ситуацию и пришёл другим выводам.
С открытия в июле галереи «Народная» каждые выходные там проходят выставки и концерты молодежных групп. Репертуар музыкантов отличается полярно: от «общажного евроденса» до рэперов «новой» школы. Рассказываем, как музыкальный андеграунд Нижнего Тагила пробивается на большие сцены.