В Госдуму внесен законопроект об изолированном содержании осужденных воров в законе

Авторами законопроекта стали председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители Александр Хинштейн и Эрнест Валеев. Залеченных, которое занимают высшее положение в преступной иерархии, предлагают содержать отдельно от других в камерах штрафных изоляторов, помещениях камерного типа или в единых помещениях камерного типа.

По мнению авторов законопроекта, такие заключенные представляют опасность, поскольку могут координировать действия других осужденных и имеют связи в преступном мире.