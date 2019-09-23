В Госдуму внесен законопроект об изолированном содержании осужденных воров в законе
Сегодня, 19:37ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Госдуму внесли законопроект, согласно которому воров в законе следует изолировать от других заключенных тюрем. Авторы законопроекта считают, что воры в законе представляют общественную опасность, сообщают «Новые известия».
Авторами законопроекта стали председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители Александр Хинштейн и Эрнест Валеев. Залеченных, которое занимают высшее положение в преступной иерархии, предлагают содержать отдельно от других в камерах штрафных изоляторов, помещениях камерного типа или в единых помещениях камерного типа.
По мнению авторов законопроекта, такие заключенные представляют опасность, поскольку могут координировать действия других осужденных и имеют связи в преступном мире.
В апреле 2019 года президент России подписал закон, по которому ворам в законе грозит от 8 до 15 лет тюрьмы. В случае если преступник отказывает от этого титула, то наказания можно избежать.
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