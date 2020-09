Прокуратура требует уволить депутата свердловского заксобрания Алексея Коробейникова

Прокуратура требует уволить депутата Законодательного собрания Свердловской области Алексея Коробейникова. Требование выдвигается уже второй раз, пишет E1 со ссылкой на инсайдеров.

Первое требование парламенту было выдвинуто в марте. Депутат обвиняется в ведении бизнеса, хотя политикам это запрещено по закону. По информации прокуроров, Коробейников выступал арендодателем имущества и получил доход в полмиллиона рублей. Также выдвинуты обвинения в том, что он занимал одновременно две должности в Законодательном собрании и получал за них заработные платы. Во втором требовании ведомство требует ускорить рассмотрение дела и отмечает, что прокуратура вину депутата уже установила. По информации инсайдера, письмо написано в жесткой форме. Новое заседание антикоррупционной комиссии состоится в конце октября. О втором письме я не слышал, если направили, значит оно находится в собрании, говорит сам Алексей Коробейников. Накануне губернатор Евгений Куйвашев уволил главу электронного правительства Романа Кислова, которого признали банкротом в январе 2019 года. По закону банкрот не может занимать руководящие должности. В департаменте информполитики пояснили, что при приёме на должность работодателем не проверяется информация о банкротстве. Евгений Куйвашев уволил объявленного банкротом главу электронного правительства

