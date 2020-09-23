Прокуратура требует уволить депутата свердловского заксобрания Алексея Коробейникова

Прокуратура требует уволить депутата свердловского заксобрания Алексея Коробейникова

Сегодня, 02:00ПолитикаPhoto: 1Mediainvest.ru
Прокуратура требует уволить депутата Законодательного собрания Свердловской области Алексея Коробейникова. Требование выдвигается уже второй раз, пишет E1 со ссылкой на инсайдеров.

Первое требование парламенту было выдвинуто в марте. Депутат обвиняется в ведении бизнеса, хотя политикам это запрещено по закону. По информации прокуроров, Коробейников выступал арендодателем имущества и получил доход в полмиллиона рублей. Также выдвинуты обвинения в том, что он занимал одновременно две должности в Законодательном собрании и получал за них заработные платы.

Во втором требовании ведомство требует ускорить рассмотрение дела и отмечает, что прокуратура вину депутата уже установила. По информации инсайдера, письмо написано в жесткой форме.

Новое заседание антикоррупционной комиссии состоится в конце октября. О втором письме я не слышал, если направили, значит оно находится в собрании, говорит сам Алексей Коробейников.

Накануне губернатор Евгений Куйвашев уволил главу электронного правительства Романа Кислова, которого признали банкротом в январе 2019 года. По закону банкрот не может занимать руководящие должности. В департаменте информполитики пояснили, что при приёме на должность работодателем не проверяется информация о банкротстве.

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