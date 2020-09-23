Прокуратура требует уволить депутата свердловского заксобрания Алексея Коробейникова

Первое требование парламенту было выдвинуто в марте. Депутат обвиняется в ведении бизнеса, хотя политикам это запрещено по закону. По информации прокуроров, Коробейников выступал арендодателем имущества и получил доход в полмиллиона рублей. Также выдвинуты обвинения в том, что он занимал одновременно две должности в Законодательном собрании и получал за них заработные платы.