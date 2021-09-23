Итоги выборов на одном из избирательных участков Нижнего Тагила аннулированы

Итоги выборов на одном из избирательных участков Нижнего Тагила аннулированы
Итоги выборов на одном из избирательных участков Нижнего Тагила аннулированы
Сегодня, 12:59ПолитикаФото: TagilCity.ru
Недействительными признаны результаты голосования на избирательном участке № 2212, расположенном в школе № 30 Нижнего Тагила.

С просьбой о проверке законности предоставления 49 голосовавшим избирательных бюллетеней обратились в Ленинскую территориальную комиссию общественники движения «Тагил за перемены».

Проверка показала, что в список избирателей по месту временного пребывания МБУ ОЦ «Сосновый бор» было включено 86 человек. Проголосовали из них 80 человек. При этом они все обладают правом оставлять свои голоса в Нижнетагильском избирательном округе.

Однако по Ленинскому избирательному округу № 20 имеют право голоса только 28 человек.

Таким образом, Ленинская территориальная избирательная комиссия сделала вывод, что 52 людям выданы бюллетени при отсутствии права голоса в одномандатном округе. С учетом того, что более 50% избирателей не обладали активным избирательным правом, комиссия не может достоверно определить результаты волеизъявления граждан, сказано в ответе общественникам.

По результатам проведения проверки было принято решение о признании результатов голосования на данном участке недействительными.

Напомним, выборы в Государственную думу, а также Законодательное собрание Свердловской области проходили с 17 по 19 сентября. За это время в Нижнем Тагиле проголосовала почти половина жителей. Самым активным оказался Дзержинский район. Там явка составила 51,87%. В Ленинском районе свои голоса оставили 49,22% избирателей, а в Тагилстроевском — 48,41%.

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