Итоги выборов на одном из избирательных участков Нижнего Тагила аннулированы

С просьбой о проверке законности предоставления 49 голосовавшим избирательных бюллетеней обратились в Ленинскую территориальную комиссию общественники движения «Тагил за перемены».
Проверка показала, что в список избирателей по месту временного пребывания МБУ ОЦ «Сосновый бор» было включено 86 человек. Проголосовали из них 80 человек. При этом они все обладают правом оставлять свои голоса в Нижнетагильском избирательном округе.
Однако по Ленинскому избирательному округу № 20 имеют право голоса только 28 человек.
Таким образом, Ленинская территориальная избирательная комиссия сделала вывод, что 52 людям выданы бюллетени при отсутствии права голоса в одномандатном округе. С учетом того, что более 50% избирателей не обладали активным избирательным правом, комиссия не может достоверно определить результаты волеизъявления граждан, сказано в ответе общественникам.
По результатам проведения проверки было принято решение о признании результатов голосования на данном участке недействительными.
Напомним, выборы в Государственную думу, а также Законодательное собрание Свердловской области проходили с 17 по 19 сентября. За это время в Нижнем Тагиле проголосовала почти половина жителей. Самым активным оказался Дзержинский район. Там явка составила 51,87%. В Ленинском районе свои голоса оставили 49,22% избирателей, а в Тагилстроевском — 48,41%.