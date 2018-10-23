Глава Первоуральска будет выбран 25 октября

25 октября состоятся выборы и инаугурация нового главы Первоуральска.
25 октября в 13:00 в Первоуральске состоится очередное заседание городской думы, на котором будет рассмотрен вопрос об избрании нового главы городского округа.
После встречи в 15:00 в ДК ПНТЗ пройдет инаугурация нового главы, которому вручат ключ от города. Далее состоится публичное принятие присяги.
В 15:30 планируется пресс-подход.
В конкурсе на должность главы Первоуральска участвуют врио мэра Игорь Кабец, заместитель главы администрации по социальным вопросам Александр Анциферов, замначальника службы безопасности ЗАО «Первоуральский завод комплектации трубопроводов» Андрей Мурзин, старший менеджер проектов в ООО «Прософт-Системы» Максим Петухов и замдиректора в ООО «Первоуральская индустриальная компания» Ирина Якупова, информирует РИА «Новый день».