Глава Первоуральска будет выбран 25 октября

25 октября в 13:00 в Первоуральске состоится очередное заседание городской думы, на котором будет рассмотрен вопрос об избрании нового главы городского округа.

После встречи в 15:00 в ДК ПНТЗ пройдет инаугурация нового главы, которому вручат ключ от города. Далее состоится публичное принятие присяги.

В 15:30 планируется пресс-подход.